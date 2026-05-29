Кузбассовцы увидят «Голубую Луну» в ночь с 30 на 31 мая

Жители Кузбасса станут свидетелями редкого астрономического явления - «Голубой Луны», которая взойдет 31 мая 2026 года.

«Голубой Луной» называют второе полнолуние за один календарный месяц. Как пояснили в Кемеровском планетарии, название происходит от английского устойчивого выражения Once in a Blue Moon, что означает что-то крайне редкое - обычно «Голубая Луна» появляется раз в два-три года. В мае 2026 года полнолуния пришлись на первый и последний дни месяца.

Кузбассовцы смогут наблюдать «Голубую Луну» невооруженным глазом в течение всей ночи с 30 на 31 мая. Хотя пик полнолуния придется на дневное время (11.45 по мск), Луна будет хорошо видна. Визуально она будет казаться чуть меньше обычного, но голубой оттенок не появится.

Следующая календарная «Голубая Луна» взойдет лишь в декабре 2028 года.

