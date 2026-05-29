Более 6 тысяч семей в Кузбассе получают ежемесячную помощь из маткапитала

В 2026 году Отделение СФР по Кузбассу ежемесячно оказывает поддержку более чем 6 000 кузбасских семей, предоставляя выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Только в мае такую помощь получили 6 210 семей.

Право на эту меру поддержки имеют те, чей доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе. В 2026 году этот порог составляет 34 468 рублей. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка, который в регионе в текущем году составляет 16 717 рублей.

Выплата назначается на 12 месяцев. Чтобы продлить ее, необходимо подать заявление в Отделение Соцфонда по Кузбассу в последний месяц текущего периода или в следующем месяце после его окончания. Средства могут поступать ежемесячно до достижения ребенком трех лет. Если в семье несколько детей такого возраста, заявление подается отдельно на каждого. Деньги перечисляются на банковский счет получателей или в отделения Почты России в следующем месяце за предыдущий.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в любой клиентской службе Отделения Соцфонда по Кузбассу, через личный кабинет на портале Госуслуг или в МФЦ. При расчете дохода учитываются все денежные поступления семьи: заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, алименты и другие.

