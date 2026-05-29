Кемеровчанин в ярости пытался зарезать своего приятеля

В Кемерове под стражу взяли 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, вечером 25 мая между мужчинами вспыхнула ссора. В разгаре конфликта обвиняемый схватился за нож и нанес своему знакомому как минимум пять ударов в грудь, руки и ноги. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Нападавшего оперативно задержали.

По ходатайству следователя суд отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела. На месте происшествия сотрудники СК России изъяли орудие преступления - нож. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и проводят экспертизы, чтобы установить все детали случившегося.

