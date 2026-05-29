В Шерегеше в конце июня пройдет молодежный IT-форум

В конце июня Кузбасс станет точкой притяжения для талантливых специалистов со всей страны. С 22 по 25 июня в Шерегеше пройдет молодежный образовательный форум Сибири, о чем сообщил губернатор Илья Середюк.

Площадка соберет 300 молодых разработчиков, дизайнеров и IT-специалистов. Вместе с экспертами они займутся проектированием современных цифровых продуктов для сферы туризма. Участники объединятся в команды, чтобы поработать над UX/UI-дизайном, продвижением в медиа, внедрением искусственного интеллекта и созданием удобных сервисов.

Главная задача форума - связать Шерегеш и Алтай в единый «Маршрут впечатлений». Этот комплексный формат путешествий объединит сибирскую природу, яркие события и умные цифровые решения.

По словам губернатора, проект поможет укрепить экономику Кузбасса и сделает регион еще более комфортным для жизни, работы и приема гостей.

