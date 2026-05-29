Северо-Западный обход Кемерова официально стал частью федеральной трассы «Сибирь»

Схема движения по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кузбассе изменилась. В состав автодороги официально включили новый участок - Северо-Западный обход Кемерова.

Как сообщили в пресс-службе Сибуправтодора, с 26 мая новая обходная дорога перешла на баланс ведомства. Благодаря этому решению на федеральной дорожной сети региона наконец-то сформировался полноценный объездной маршрут для транзитного транспорта, который избавит улицы Кемерова от лишнего трафика.

С учетом этих изменений общая протяженность трассы Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса теперь составляет 434,5 километра.

