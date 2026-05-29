НовостиОбщество29 мая 2026 3:04

В Кемерове изменят схему движения на Южном 31 мая и 1 июня

Улицу Патриотов в Кемерове перекроют на время детского фестиваля «Ритмосфера»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

В ближайшие дни в кемеровском микрорайоне Южный изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в администрации города.

Изменения затронут участок улицы Патриотов - от улицы Радищева до улицы Юрия Двужильного. С 20.00 воскресенья, 31 мая, до 16.00 понедельника, 1 июня, здесь будет запрещена парковка транспорта.

Также 1 июня с 07.00 до 16.00 этот участок дороги полностью закроют для проезда.

Ограничения связаны с проведением фестиваля детского творчества «Ритмосфера - 2026», приуроченного к Международному дню защиты детей. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Ограничения связаны с проведением фестиваля детского творчества «Ритмосфера - 2026», приуроченного к Международному дню защиты детей. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.