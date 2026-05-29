Предприниматель из Новокузнецка лишился техники и свободы из-за незаконной рубки

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецком районе вынесли приговор 58-летнему предпринимателю, который организовал масштабную незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Имея официальный договор на заготовку древесины, мужчина решил выйти за пределы разрешенного участка. Он ввел своих сотрудников в заблуждение и приказал им спилить еще 76 пихт и елей в Новокузнецком лесничестве. Ущерб государству превысил 4,5 млн рублей.

Незаконно добытую древесину бизнесмен перевозил на свою пилораму и продавал покупателям, которые даже не подозревали о криминальном происхождении товара. Факт преступления вскрылся во время совместной проверки полиции, прокуратуры и лесничества.

Свою вину мужчина не признал, однако следствию удалось собрать все доказательства. Суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфисковали бензопилы STIHL, трактор и грузовики «КАМАЗ» и «УРАЛ», на которых перевозили лес. Также осужденному придется полностью возместить причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал о тяжелых операциях, малярии и вспышке Эболы в Конго, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.