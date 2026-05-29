В Кузбассе осудили банду, работавшую через «бегунков»

В Ленинске-Кузнецком вынесли приговор пятерым местным жителям, которые организовали сеть по продаже наркотиков. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Группировка действовала в городе с 2018 по 2020 годы. Участники банды работали по четко отлаженной схеме: закупали оптовые партии запрещенных веществ, фасовали их и передавали «бегункам» - наркозависимым посредникам, которые продавали товар покупателям лично из рук в руки. Вырученные деньги распределяли между собой, тратя часть суммы на новые партии наркотиков.

Суд признал всех участников группы виновными в серии тяжких преступлений. Организатор банды приговорен к 13 годам лишения свободы. Остальные участники, в зависимости от их роли в бизнесе, получили сроки от шести до восьми с половиной лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

