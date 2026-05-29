НовостиЧто происходит29 мая 2026 4:15

Кемеровчанин ночью устроил стрельбу из огнестрела прямо в центре города

На проспекте Ленина в Кемерове мужчина устроил стрельбу из «Сайги» во время ссоры
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

В Кемерове полицейские выясняют обстоятельства ночного конфликта, в котором применили огнестрельное оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сегодня около 02.30 жители домов на проспекте Ленина проснулись от звуков выстрелов и сразу вызвали полицию. На место происшествия экстренно выехали экипажи МВД и Росгвардии.

Как выяснилось, на улице поссорились трое мужчин. В разгаре спора один из них достал охотничий карабин «Сайга» и трижды выстрелил в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Всех троих участников потасовки оперативно задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции «Заводский». Оружие у стрелка изъяли, сейчас сотрудники ведомства устанавливают все детали случившегося.

Всех троих участников потасовки оперативно задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции «Заводский». Оружие у стрелка изъяли, сейчас сотрудники ведомства устанавливают все детали случившегося.