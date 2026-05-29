В Кемерове на проспекте Октябрьском временно отключили светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня, 29 мая, в Кемерове временно не будет работать светофор на проспекте Октябрьском, 56. Об этом сообщили в администрации города.

Отключение запланировано на период с 13.00 до 16.00. Это связано с проведением плановых ремонтных работ специалистами «Кемеровской горэлектросети».

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал о тяжелых операциях, малярии и вспышке Эболы в Конго, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.