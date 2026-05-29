Правило «20 минут» и лимонные дольки: кузбассовцам рассказали, как обмануть тягу к табаку

Бросить курить - задача сложная: многие выдерживают неделю, но срываются из-за стресса или привычки «занимать чем-то руки».

Специалисты кузбасского кардиодиспансера подчеркнули: срыв - это не провал, а часть пути, ведь в среднем человек окончательно побеждает зависимость только с шестой попытки. Чтобы облегчить этот процесс, медики подготовили несколько работающих советов.

Во-первых, врачи советуют не давать себе установку «больше никогда», которая пугает мозг, а использовать правило «20 минут». Когда желание закурить становится невыносимым, пообещайте себе подождать всего треть часа - за это время острый приступ тяги обычно проходит. Во-вторых, важно обмануть физическую привычку: занять руки эспандером, четками или спиннером, а вместо сигареты использовать соломку для напитков, мятные леденцы или дольку лимона - кислота эффективно перебивает желание курить.

Мощным стимулом может стать и простая арифметика. Откладывая стоимость одной пачки ежедневно, за месяц можно накопить около 6 000 рублей. Здоровье при этом получает колоссальный бонус: уже через две недели без табака риск инфаркта снижается на 30%. Кроме того, отказ от курения нормализует пульс, избавляя сердце от 28 800 «лишних» ударов в сутки.

Медики призывают не ругать себя за ошибки. Если вы сорвались и выкурили одну сигарету, это не повод возвращаться к целой пачке. Нужно проанализировать, что стало триггером - алкоголь, конфликт или усталость - и просто продолжать свой путь к жизни без табака. Каждая невыкуренная сигарета уже идет организму на пользу.

