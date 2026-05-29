Тратила деньги и бросила ребенка: в Кузбассе признали незаконным брак с погибшим военным

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рудничный районный суд Кемерова признал недействительным брак между местной жительницей и военнослужащим, который погиб на СВО. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Как выяснилось в ходе разбирательства, никакой семьи на самом деле не существовало. Эта история началась весной прошлого года. 2 марта 2025 года мужчина подписал контракт с минобороны, а уже через два дня срочно расписался со своей знакомой.

Как позже установил суд, молодожены никогда не жили вместе, не вели общий быт и не планировали заводить детей. Мужчина пошел на этот шаг ради своей несовершеннолетней дочери: родственники девочки жили в другой области и не могли оформить временную опеку, поэтому ухаживать за ребенком во время службы отца вызвалась его новая «супруга».

Однако сразу после отъезда мужчины все пошло не по плану. Женщина вместе с девочкой осталась жить в квартире военнослужащего, которая на поверку оказалась съемной и с долгами по аренде. Вскоре мачеха просто оставила ребенка в детском саду и обратилась в органы опеки. В итоге девочку забрала бабушка. При этом по нотариальной доверенности женщина исправно тратила деньги, поступавшие на счет бойца, вплоть до сентября 2025 года.

Сам военнослужащий погиб на фронте в мае 2025 года. Новоиспеченная жена не только не приехала на похороны мужа, но и проигнорировала их организацию.

Оценив все детали дела, суд пришел к выводу, что пара изначально не планировала создавать полноценную семью, а брак был фиктивным.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал о тяжелых операциях, малярии и вспышке Эболы в Конго, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.