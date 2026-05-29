Жители Новокузнецка совершили виртуальное путешествие на концерт «Классика на Дворцовой»

«Ростелеком» показал новокузнечанам оперное шоу «Классика на Дворцовой».

«Классика на Дворцовой» – крупнейшее и одно из самых зрелищных оперных шоу, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. В 2025 году программа состояла из 26 номеров – полноценных мини-спектаклей с продуманной драматургией и визуальными эффектами. На сцене выступили более 120 музыкантов, артисты успели сменить 300 уникальных костюмов. За шоу вживую наблюдали 300 тысяч зрителей на Дворцовой площади, а в онлайн-трансляции посмотрели более миллиона человек. В их числе – жители Новокузнецка.

«Высокое качество трансляции позволило зрителям насладиться высоким искусством: вокальным мастерством солистов, виртуозным исполнение симфонического оркестра, великолепной хореографией, а также потрясающими визуальными эффектами. Украшением шоу стали живописные виды Дворцовой площади и архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга, которые позволили мысленно перенестись в неповторимую атмосферу Северной Венеции. Новокузнечане получили от просмотра ни с чем несравнимые эмоции!», - отметила главный специалист МАУ «МДМК Центрального района» Дома творческих союзов Олеся Хаджикеримоглу.

Напомним, что «Ростелеком» выступает генеральным партнером этого масштабного шоу с 2019 года. Компания обеспечивает стабильное интернет-соединение для организаторов и видеотрансляцию на канале «Все ТВ» онлайн-сервиса Wink. Там же представлен архив трансляций с 2019 года, все выпуски доступны бесплатно и без регистрации.

«Технологии «Ростелекома» позволяют расширить аудиторию ярких культурных событий: жители Кемеровской области наравне с петербуржцами могут прикоснуться к оперным шедеврам, услышать исполнителей мирового уровня, познакомиться с современными тенденциями в искусстве. Трансляции «Классики на Дворцовой» традиционно вызывают живой отклик у кузбассовцев, что подтверждает звание региона как одного из культурных центров Сибири», - рассказал директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Винников.

