В Новокузнецке запустили переработку огнеупорных кирпичей. Фото: Денис РАССОХИН

На ЕВРАЗ ЗСМК запустили в опытно промышленную эксплуатацию линию сортировки боя огнеупоров. Это решение позволяет возвращать отходы в производство, снижать нагрузку на экологию и экономить ресурсы.

Раньше после демонтажа элементы футеровки (специальной отделки агрегатов огнеупорным кирпичом) отправляли на полигон твердых промышленных отходов. Теперь материал сортируют и используют повторно - в том числе для подварки футеровки конвертеров, которая продлевает их срок службы. Из боя огнеупоров также извлекают металл: его возвращают в технологический цикл, сокращая закупки металлолома.

На линии сортировки работает предварительный отсев и магнитная сепарация. Отобранный материал складывают и вывозят в конвертерный цех. На новом участке ежегодно планируют получать около 4 тысяч тонн лома огнеупоров и примерно 1,5 тысячи тонн металлической составляющей. Благодаря проекту на комбинате создано 10 дополнительных рабочих мест.

«Комбинат не просто снижает объем отходов, а возвращает пригодный материал в технологический цикл. Это пример экономики замкнутого цикла: ресурс не отправляется на полигон, а снова работает на производство», — отмечает главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.