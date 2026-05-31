Работа школьницы из Кузбасса претендует на приз зрительских симпатий в Москве

Фото: полиция Кузбасса.

12-летняя Ксения Моралева из Яшкинского округа представляет Кузбасс в финале Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Воспитанница яшкинского Дома творчества создала необычную диораму под названием «Как участковый бабушек мирил» - это детальная и добрая миниатюра. По задумке автора, сотрудник полиции здесь выступает не только как страж порядка, но и как мудрый наставник, который помогает найти общий язык и сохранить согласие между представителями разных национальностей.

Поделка уже стала лучшей на региональном этапе, а теперь борется за приз зрительских симпатий на федеральном уровне. Победителя выберут с помощью открытого интернет-голосования.

Поддержать нашу юную землячку можно в сообществе «Ирина Волк» во «ВКонтакте». Голосование продлится до полудня 1 июня. Работа Ксении Моралевой участвует в конкурсе под номером 10.

