Двое детей и 24 взрослых попали за неделю в больницу Кемерова с отравлениями

За последнюю неделю мая в отделение острых отравлений кемеровской больницы имени Подгорбунского поступили 26 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Большинство пациентов уже поправились и выписаны, остальные продолжают лечение.

Лидером в печальной статистике стали отравления алкоголем, на втором месте - наркотики, на третьем - бесконтрольный прием лекарств.

Врачи напоминают: чтобы отдых не закончился в реанимации, важно знать меру, хранить бытовую химию и аптечку в недоступных для детей местах и никогда не смешивать препараты со спиртным. При любых подозрениях на отравление сразу звоните по номеру 112.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе, а еще в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.