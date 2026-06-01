В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за мусорного полигона под окнами жителей

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о несанкционированной свалке в селе Алчедат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители долгое время жаловались на едкий запах и горы мусора рядом с домами, однако обращения в официальные органы не приносили результата.

Сейчас региональное управление СК уже возбудило уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства. Бастрыкин поручил руководителю кузбасского следкома Бэликто Базарову представить детальный отчет о ходе следствия и мерах, которые принимаются для защиты прав сельчан на чистую окружающую среду.

