Завтра в Кемерове ограничат движение на улицах Елыкаевской и Колхозной

Фото: администрация Кемерова.

Завтра, 2 июня, кемеровским автомобилистам придется заранее планировать свой маршрут. Об этом предупредили в администрации города.

С 09.00 до 18.00 дорожники будут поочередно перекрывать по одной полосе движения под путепроводами на улицах Елыкаевской и Колхозной. Ограничения затронут оба направления, но вводить их будут поэтапно.

Неудобства временные и связаны с важной работой: специалисты будут монтировать кабели и системы видеонаблюдения.

Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на временные дорожные знаки, которые установят на участках работ.

