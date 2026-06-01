Неосторожность с огнем привела к гибели мужчины в Кузбассе

В Калтанском городском округе неосторожное обращение с огнем привело к пожару, который унес жизнь 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС и следкоме Кузбасса.

ЧП произошло на улице Знаменка: к приезду пожарных дом, баня и стайка уже полыхали открытым пламенем. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров - у дома частично рухнула крыша, а надворные постройки выгорели полностью.

Спасатели МЧС нашли хозяина дома без сознания с сильными ожогами, однако спасти его не удалось - мужчина скончался от отравления угарным газом.

Сейчас на месте работают следователи СК, назначены экспертизы, чтобы точно установить причину возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

