НовостиПроисшествия1 июня 2026 7:35

Неосторожность с огнем привела к гибели мужчины в Кузбассе

В Калтанском округе неосторожность с огнем обернулась трагедией в частном секторе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: МЧС Кузбасса.

В Калтанском городском округе неосторожное обращение с огнем привело к пожару, который унес жизнь 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС и следкоме Кузбасса.

ЧП произошло на улице Знаменка: к приезду пожарных дом, баня и стайка уже полыхали открытым пламенем. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров - у дома частично рухнула крыша, а надворные постройки выгорели полностью.

Спасатели МЧС нашли хозяина дома без сознания с сильными ожогами, однако спасти его не удалось - мужчина скончался от отравления угарным газом.

Сейчас на месте работают следователи СК, назначены экспертизы, чтобы точно установить причину возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас на месте работают следователи СК, назначены экспертизы, чтобы точно установить причину возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.