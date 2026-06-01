Илья Середюк открыл масштабный Фестиваль детства и юности в Кемерове

В День защиты детей в Кузбассе запустили «Неделю детства» - масштабный марафон событий от Движения Первых, который продлится до 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Главной точкой притяжения стал кемеровский Парк Победы имени Г.К. Жукова. Гостей фестиваля поприветствовал губернатор Илья Середюк, отметив, что этот праздник дает старт большой летней оздоровительной кампании. По словам главы региона, главная цель - сделать летний досуг не просто безопасным, но и полезным для развития детей.

Программа отдыха в этом году будет насыщенной: запланировано шесть региональных смен, включая специальную смену «Дети героев» для сыновей и дочерей участников СВО, а также около 400 муниципальных лагерей.

На самом фестивале для ребят открыли лектории о нейросетях и психологии, зоны творчества и спортивные квесты. Праздник поддержали и в других городах: в Прокопьевске открыли Центр раннего физического развития, а в кемеровском «Кванториуме» начались инженерные каникулы.

