В кемеровском районе Пионер завершили асфальтирование нового тротуара

В Кемерове завершается обустройство новой пешеходной зоны в жилом районе Пионер. Об этом сообщили в администрации города.

Рабочие уже полностью уложили асфальт на тротуаре вдоль улицы Пионер - от улицы Марата до 1-й Апрельской. Сейчас подрядчику осталось лишь восстановить газоны и привести в порядок прилегающую территорию.

Это пространство обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Важно, что этот объект выбрали сами кемеровчане во время прошлогоднего голосования. Сделать свой выбор на 2027 год жители могут и сейчас: голосование на портале Госуслуг продлится до 12 июня.

