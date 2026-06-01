В Кузбассе у водителей изъяли номера за езду на незарегистрированном транспорте

В Топках инспекторы Госавтоинспекции использовали систему «Паутина» для поиска нарушителей и нашли их. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время дежурства электроника вычислила в потоке три автомобиля, которые не были официально поставлены на госучет. Инспекторы остановили транспортные средства и составили на водителей административные протоколы.

По закону за управление незарегистрированным авто владельцам грозят штрафы, а государственные знаки в таких случаях изымаются.

