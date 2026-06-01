Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит1 июня 2026 9:45

Смартфоны вместо посылок: в Кузбассе задержали работника маркетплейса за кражу на 150 000 рублей

В Кузбассе сотрудник пункта выдачи заказов украл товары на 150 тысяч рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: полиция Кузбасса.

Фото: полиция Кузбасса.

Полиция Прокопьевска задержала 24-летнего сотрудника пункта выдачи заказов, который несколько месяцев присваивал чужие посылки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Владелица бизнеса заметила пропажу товаров и обратилась в полицию, оценив ущерб в 150 тысяч рублей. Как выяснило следствие, менеджер во время приемки вскрывал коробки и забирал ценную технику: смартфоны, смарт-часы и даже телевизор. Похищенное он перепродавал, а клиенты оставались без заказов.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое ему грозит, - пять лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе, а еще в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.