Смартфоны вместо посылок: в Кузбассе задержали работника маркетплейса за кражу на 150 000 рублей

Полиция Прокопьевска задержала 24-летнего сотрудника пункта выдачи заказов, который несколько месяцев присваивал чужие посылки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Владелица бизнеса заметила пропажу товаров и обратилась в полицию, оценив ущерб в 150 тысяч рублей. Как выяснило следствие, менеджер во время приемки вскрывал коробки и забирал ценную технику: смартфоны, смарт-часы и даже телевизор. Похищенное он перепродавал, а клиенты оставались без заказов.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое ему грозит, - пять лет лишения свободы.

