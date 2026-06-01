Фестиваль русской культуры «Никола Вешний» пройдет в Кемерове 6 июня

Фото: администрация Кемерова.

В эту субботу, 6 июня, Кемерово примет Межрегиональный народный фестиваль «Никола Вешний». Об этом сообщили в администрации города.

Большой праздник, посвященный русской православной культуре, развернется в ДК «Боровой» (ул. Городецкая, 1 А). Площадки фестиваля начнут работу с 10.00. Для гостей подготовили насыщенную программу, где каждый сможет прикоснуться к истории и традициям: - на площадке «Стан Преображенский» можно будет познакомиться с казачьим укладом и пообщаться с воспитанниками клуба «Наследие»; - ремесленная ярмарка: в «Руси мастеровой» представят уникальные товары - от рукописных икон и музыкальных инструментов до валяных вещей, травяных сборов и даже полных комплектов сибирского костюма XIX века; - всех желающих научат играть на гуслях, чеканить медальоны, плести старинные половики и расписывать традиционные пряники.

Духовная часть праздника начнется в 12.30 с молебна и концерта колокольного звона, после чего в 13.00 стартует большая творческая программа на сцене. Завершится фестиваль общими хороводами - с 15.30 до 16.30 опытные наставники научат движениям и детей, и взрослых.

В течение всего дня на территории фестиваля будут работать традиционные игровые площадки и тематические фотозоны. Вход свободный.

