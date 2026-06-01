Фонд «Защитники Отечества» празднует три года со дня открытия филиалов

1 июня 2026 года исполнилось три года государственному фонду «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

За это время в стране была создана уникальная система персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, главная ценность организации - это неравнодушные люди, которые помогают бойцам вернуться к мирной жизни.

В Кузбассе сегодня работают 88 социальных координаторов, многие из которых сами являются ветеранами. За три года работы регионального филиала на сопровождение приняли почти три тысячи человек, а общее число решенных обращений достигло 80 тысяч.

По словам губернатора Ильи Середюка, работа ведется адресно: от оформления выплат и протезирования до обучения по программе «СВОи Герои. КуZбасс». Для оперативности внедрена цифровая система, объединяющая все ведомства региона.

Кроме того, ветераны активно участвуют в жизни области, выступая наставниками для молодежи и соревнуясь в спортивных турнирах.

