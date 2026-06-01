НовостиПроисшествия1 июня 2026 10:51

В Кемерове на пересечении Баумана и Двужильного столкнулись две иномарки

В ДТП на кемеровском перекрестке пострадал пожилой водитель
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Сегодня в Кемерове на перекрестке улиц Баумана и Двужильного произошла авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По предварительной информации, 66-летний водитель Renault Logan при повороте налево на зеленый свет не пропустил встречный Mitsubishi. В результате столкновения владелец Renault получил травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все детали происшествия.

Инспекторы напоминают: нарушение правил очередности проезда - одна из самых частых причин аварий в регионе. Только в прошлом году из-за таких ошибок на дорогах пострадали более 150 человек. Водителям напоминают, что штраф за это нарушение составляет 1000 рублей.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе, а еще в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.