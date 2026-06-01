Кузбасские полицейские не дали ребенку задохнуться при пожаре

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников, проявивших героизм при спасении детей.

В Юрге сотрудники ППС Евгений Митин и Евгений Кузин прибыли в общежитие по обычному бытовому вызову, но почувствовали запах гари. На шестом этаже они обнаружили сильное задымление. Пока один полицейский оповещал жильцов, второй услышал в одной из квартир плач - девятилетняя девочка была дома одна. Евгений Кузин успокоил ребенка, помог собраться и вывел на улицу.

Всего полицейские помогли эвакуироваться более чем 10 гражданам, не допустив паники и пострадавших.

