В Новокузнецке на улице Хлебозаводской появилась новая автобусная остановка

С 1 июня в Новокузнецке на улице Хлебозаводской ввели в эксплуатацию новый остановочный пункт с одноименным названием. Об этом сообщили в администрации города.

Остановка расположена рядом со зданием на площади Побед, 1к191. Теперь здесь будет делать обязательную остановку автобус №28 (Лента - Набережная) при движении в сторону 8-й проходной.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

