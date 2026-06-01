Единовременную выплату к выпускному в Кузбассе получат более 200 выпускников

В Кузбассе продолжается программа поддержки выпускников из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В этом году единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 235 11-классников.

Выплата предоставляется на основании областного постановления, которое действует в регионе еще с 2014 года. Получить деньги могут сами выпускники, если им уже исполнилось 18 лет, либо их родители или законные представители.

Как отметил губернатор Илья Середюк, эта мера помогает сделать важный в жизни ребят день по-настоящему счастливым и беззаботным.

Напомним, что в этом году школьные выпускные балы по всей стране пройдут 27 июня.

