Синоптики пообещали жителям Кузбасса потепление до +32 градусов

После холодного и снежного мая в Кузбасс наконец-то приходит настоящее лето. Об этом сообщила ведущий синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

Холодный арктический циклон ушел на восток, а его место заняли теплые воздушные массы из Средней Азии. Первая пятидневка июня будет сухой, безоблачной и очень теплой.

Со 2 по 4 июня в Кузбассе осадков не ожидается, лишь по ночам и утрам возможны туманы. Температура воздуха начнет стремительно расти: если в ночь на 2 июня термометры покажут +8…+13 градусов, то днем воздух прогреется до +23…+28, а местами и до +32 градусов. К середине недели станет еще теплее - до +17 градусов ночью и до +29 градусов в дневные часы.

