Погода в Кузбассе 2 июня 2026 года: потеплеет до +29 градусов

Лето в Кузбассе начнется с по-настоящему теплой и солнечной погоды. Уже 2 июня воздух в регионе прогреется почти до +30 градусов, а осадков синоптики не прогнозируют.

В Кузбасс приходит летняя жара

После прохладного и переменчивого мая жителей региона ждет настоящий летний день. В Кемерове температура приблизится к отметке +30 градусов, а солнечная погода создаст отличные условия для отдыха на природе.

Однако из-за сухой и теплой погоды сохраняется повышенная пожарная опасность. По данным синоптиков, 2 июня в регионе прогнозируется горимость второго-четвертого классов, местами действует четвертый класс пожарной опасности.

Погода в Кузбассе 2 июня 2026 года

По области ночью температура составит +7…+12 градусов, местами будет прохладнее - +1…+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, местами до +17…+22 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Ожидается малооблачная погода. Осадки маловероятны, местами в утренние часы возможны туманы.

Погода в Кемерове 2 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Погода будет малооблачной и сухой. Осадков не ожидается.

