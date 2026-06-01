НовостиОбщество1 июня 2026 13:01

В Кемерове наградили восьмилетнего мальчика, спасшего сестру на пожаре

Глава МЧС Кузбасса вручил медаль за отвагу маленькому герою из Кузбасса
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: МЧС Кузбасса.

В Кузбассе наградили восьмилетнего Назара, совершившего настоящий подвиг во время пожара. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

ЧП произошло в ноябре прошлого года: ночью загорелся частный дом, где мальчик находился вместе с младшей сестрой. Назар не растерялся - быстро разбудил испуганную девочку, открыл окно и помог ей выбраться на улицу. После этого мальчик проявил невероятное мужество: он вернулся в охваченную огнем комнату, чтобы забрать теплое покрывало и укутать замерзавшую сестренку, и только после этого позвонил маме.

1 июня, в День защиты детей, начальник регионального управления МЧС Роман Бобровников лично вручил маленькому герою заслуженную медаль «За спасение на пожаре» и сладкий подарок.

