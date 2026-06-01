Сбер открыл обновленные офисы в Киселевске и Мысках. Фото: Пресс-служба Сбера

Обновленные офисы Сбера открылись в Киселевске на ул. Ленина, 40 и в Мысках на ул. Первомайской, 30. Клиентские залы стали более удобными и открытыми для посетителей. Теперь большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровые зоны для детей. В офисах можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom, SberBoom Mini, SberBoom Home и др.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

В Киселевске акцент в интерьере клиентского зала сделан на местную идентичность: на одной из стен размещено изображение стелы Киселевска, а стеклянные перегородки в кассу и кабинет клиентского менеджера оформлены оригинальным паттерном, выполненным в виде реалистичных образов шахтеров, подчеркивающих основную отрасль и историю города.

В Мысках на стенах офиса размещены, сгенерированные искусственным интеллектом, триптихи с регионалистикой и 3Д-элементами, а в клиентской кабине – шестигранники с изображением стелы с названием города. В детском уголке предусмотрели яркую фотозону с любимыми персонажами СберКотом и СберКусей, где дети смогут весело провести время и оставить яркие воспоминания о визите.

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера:

«Киселевск представляет собой промышленный узел региона, экономика и история которого непрерывно связаны с добычей и переработкой каменного угля. В этом году он отмечает свой 90-летний юбилей.

Мыски - небольшой, но важный город Кемеровской области, сформировавшийся вокруг угледобывающих предприятий Кузбасса. Примечательно что Мыски официально получили статус города в 1956 году, т.е. он также празднует в этом году свой юбилей, но уже 70-летний.

Сбер, в год своего 185-летия, поздравляет Киселевск и Мыски с юбилейными датами и желает им энергично расти, развиваться, и оставаться такими же «зелеными» как Сбер»!

