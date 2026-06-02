Бастрыкин затребовал доклад об убийстве подростка в Кузбассе

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о ходе расследования убийства 17-летнего жителя Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла ночью 31 мая в лесу недалеко от села Междугорного. Тело юноши нашли с огнестрельным ранением головы.

Следователи уже установили причастных: это трое мужчин, которые находились в лесу на охоте. По версии следствия, один из них намеренно выстрелил в сторону парня. Сейчас все трое задержаны, решается вопрос об их аресте и предъявлении официального обвинения.

Глава регионального управления СК Бэ.ликто Базаров должен лично доложить руководству ведомства о деталях дела.

