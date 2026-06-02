Суд в Кузбассе признал законным кредит, оформленный без ведома клиента

В Кузбассе суд встал на сторону банка в споре о сомнительном кредите. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Жительница Ижморского округа попыталась через суд аннулировать кредит в 347 тысяч рублей, который, по ее словам, она не оформляла. Женщина утверждала, что в декабре 2025 года обнаружила в приложении «Сбербанк Онлайн» чужие операции: кто-то взял заем и перевел деньги. Истица настаивала, что не вводила пароли, не передавала данные карты третьим лицам и вообще не знала о происходящем, пока не увидела списания.

Однако Ижморский районный суд встал на сторону банка. Изучив материалы дела, судья установил, что вход в систему и подтверждение операций прошли по всем правилам: были введены верные логин, пароль и СМС-коды. Суд пояснил, что использование такой «электронной подписи» абсолютно законно, а у банка на тот момент не было повода подозревать мошенничество.

В итоге иск отклонили, решение пока не вступило в силу.

В итоге иск отклонили, решение пока не вступило в силу.