Очередной пьяный водитель попался инспекторам Кузбасса

Фото: архив "КП". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Беловского округа грозит срок за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Госавтоинпсекции Кузбасса.

Сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили для проверки Toyota Vista. От 43-летнего водителя сильно пахло спиртным, и его пригласили в патрульную машину для теста.

Алкотестер подтвердил подозрения: норма паров алкоголя в выдохе была превышена в несколько раз. Мужчина сразу признался, что уже попадался за аналогичное нарушение. Выяснилось также, что водительского удостоверения у него нет.

В итоге на нарушителя составили административный протокол за езду без прав, а за повторное управление авто в пьяном виде возбудили уже уголовное дело. Машину отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще в Кузбассе ужесточили правила нахождения детей в общественных местах.