Двое кемеровчан получили по 7 лет «строгача» за работу на интернет-магазин

В Кемерове вынесли приговор двоим 25-летним местным жителям, которые пытались наладить сбыт героина. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

В январе 2026 года молодых людей задержали с поличным сотрудники наркоконтроля. Выяснилось, что горожане работали на интернет-магазин: они закупали оптовые партии наркотиков и распространяли их по областному центру через «закладки».

Во время обысков в квартире и при личном досмотре у подельников изъяли более 30 граммов героина, что считается крупным размером.

Задержанные признали свою вину и раскаялись. Ленинский районный суд назначил каждому по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

