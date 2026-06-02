Кузбасским подросткам запретили ходить в бани и сауны без взрослых

Правительство Кузбасса опубликовало постановление, ограничивающее посещение подростками определенных мест, которые могут навредить их физическому или психическому развитию.

В этот список вошли бани и сауны. Исключение сделано только для тех заведений, которые работают в составе официальных спортивных комплексов или фитнес-центров.

Поводом для ужесточения правил стала трагедия, произошедшая в январе этого года в Прокопьевске: тогда при пожаре в частной сауне погибли пять подростков, которые находились там одни.

Теперь сотрудники бань имеют право требовать у молодых посетителей паспорт, если сомневаются в их возрасте. Если в сауне обнаружат детей без взрослых, администрация обязана вызвать полицию, а правоохранители - связаться с родителями.

