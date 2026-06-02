В Кузбассе перед судом предстанут 15 человек за кражу соцвыплат на 3,4 млн рублей

Следователи передали в суд масштабное уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами в Юрге. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

На скамье подсудимых окажутся 15 человек, среди которых - две сотрудницы местной администрации и преподаватель техникума.

По версии следствия, участники группы разработали схему хищения бюджетных денег: они оформляли фиктивные социальные контракты на развитие бизнеса. В качестве «предпринимателей» привлекали граждан, которые имели право на господдержку, но на деле работать не собирались. Выделенные государством деньги фигуранты просто забирали себе. Таким образом из федерального и областного бюджетов было похищено более 3,4 миллиона рублей.

Чтобы возместить ущерб, следствие арестовало имущество обвиняемых на шесть миллионов рублей.

Материалы дела составили более 40 томов, теперь точку в этой истории поставит суд.

