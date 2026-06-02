«Зашел в первый попавшийся кабинет»: медики в Кузбассе за считанные минуты вывели мужчину из смертельно опасного состояния

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

В Междуреченской городской больнице медики совершили маленькое чудо, спасая пациента с тяжелым приступом аллергии. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

У мужчины внезапно развился отек Квинке: ткани горла начали стремительно опухать, и он стал задыхаться. К счастью, в этот момент он оказался рядом с поликлиникой и зашел в первый же открытый кабинет.

На помощь пришла молодой фельдшер Светлана Масалова. Вместе с медсестрами Марией Немцевой и Валентиной Антоньевой она мгновенно оценила ситуацию. Медики оперативно сделали нужные инъекции, которые помогли снять отек и остановить приступ.

Как отметил Андрей Тарасов, летом риск таких реакций возрастает из-за укусов насекомых и обилия ягод. В данном случае четкие действия медперсонала спасли человеку жизнь - после стабилизации состояния пациента отпустили домой.

