В новокузнецком «Металлурге» сменился главный тренер

Фото: пресс-служба ХК "Металлург" Новокузнецк.

У новокузнецкого «Металлурга» новый главный тренер - на этот пост назначен Виктор Александров. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Для него предстоящий сезон станет уже пятым в структуре клуба: ранее он работал помощником в «Металлурге» и молодежной команде «Кузнецкие Медведи». Под его руководством (в качестве ассистента) «сталевары» дважды брали Кубок ВХЛ и завоевали бронзу чемпионата России в 2026 году.

Клуб также сформировал обновленный штаб. За работу с защитниками продолжит отвечать Дмитрий Мегалинский, а за физподготовку - Павел Яценков. С нападающими будет работать Федор Полищук, перешедший из молодежной команды. Новым видеооператором-аналитиком стал Павел Десятков, также ожидается приход нового тренера вратарей.

Прежнее руководство штаба во главе с Андреем Луневым покидает клуб - руководство «Металлурга» поблагодарило их за работу и пожелало успехов в будущем.

