В двух городах Кузбасса открыли новые площадки для детей

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в своих соцсетях, что начало летних каникул для ребят из Белова и Прокопьевска ознаменовалось открытием новых спортивных объектов.

Так, в прокопьевском детском саду №103 заработал Центр раннего физического развития детей. А в беловском поселке Новый Городок открыли современную спортплощадку, где обустроили поле для мини-футбола и установили уличные тренажеры. Проекты реализовали на средства областного бюджета при поддержке бизнесмена Алексея Лямина.

Глава региона подчеркнул, что эта работа носит системный характер. В планах властей - установка площадки в Ленинск-Кузнецком округе по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а в Осинниках по федеральному партийному проекту «Детский спорт» «Единой России» уже строят современную «умную» спортплощадку.

