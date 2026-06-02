Неудавшийся Казанова: осужденного за попытку изнасилования пенсионера поставили под контроль до 93 лет

Мариинский городской суд установил административный надзор сроком на восемь лет для 85-летнего жителя Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Пожилой мужчина готовится выйти на свободу в конце лета 2026 года после отбытия срока за покушение на изнасилование, сопряженное с угрозой убийством. В 2021 году пенсионер запер дома женщину, пришедшую побелить комнаты, и, угрожая ножом у горла, пытался принудить к близости. Пострадавшей удалось спастись, выставив оконную раму на веранде и выбежав на улицу.

Несмотря на возражения осужденного, суд счел жесткий контроль необходимым для профилактики новых преступлений. Теперь освободившемуся рецидивисту придется дважды в месяц отмечаться в полиции, также ему категорически запрещено посещать кафе, бары и рестораны, в которых продают алкоголь.

