В Рудничном бору Кемерова вылупился первый птенец совы

Фото: администрация Кемерова.

В искусственных гнездовьях Рудничного бора в Кемерове вылупился первый птенец длиннохвостой неясыти. Об этом сообщили в администрации города.

Малыш уже окреп и активно изучает окружающий мир.

Искусственные совятники установили минувшей зимой участники «Школы хранителей Рудничного бора» - орнитологи, студенты КемГУ, школьники и эковолонтеры. Такие домики помогают решить проблему нехватки естественных дупел для гнездования хищных птиц.

Забота активистов принесла отличные результаты: помимо совиного семейства, новые жилища активно осваивают и другие птицы. Из 14 домиков для мелких пернатых заселенными оказались 11. В шести синичниках специалисты уже обнаружили кладки яиц, а еще пять гнездовий заняли мухоловки, которые сейчас обустраивают свои гнезда.

