Кемеровчанка сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым в эфире

Жена известного комика из Кемерова стала участницей кулинарной битвы на ТВ.

Актриса и блогер из Кемерова, 35-летняя Ксения Стогниенко, стала участницей второго сезона кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!».

В проекте команда профессиональных шеф-поваров под руководством Константина Ивлева соревнуется с женской сборной Ольги Картунковой. Ксения, которая является супругой известного комика Михаила Стогниенко, будет отстаивать честь домохозяек.

В первом выпуске шоу соперниками стали звездные пары: мужья выступили на стороне шефов, а жены попробовали превзойти их в кулинарном мастерстве. Участников ждали три сложных испытания, включая приготовление грузинского сациви, а оценивал таланты звездных команд популярный блогер и телеведущий Роман Каграманов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.