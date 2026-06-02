Случайный визит судебных приставов помог поймать должницу-миллионершу в Кузбассе

В Мысках приставы случайно нашли должницу по алиментам с долгом в миллион рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба ГУФССП по Кузбассу.

Судебные приставы Мысков разыскали местную жительницу, которая задолжала своим двоим несовершеннолетним детям более миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Женщина находилась в розыске, однако поймать ее удалось благодаря случайности. Сотрудники ведомства выехали проверять адрес совсем другого должника и неожиданно заметили разыскиваемую женщину во дворе его дома. Приставы сразу опознали неплательщицу и принудительно доставили в отделение.

За неуплату средств на содержание детей суд привлек нерадивую мать к административной ответственности и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.