На улице Таврической в Кемерове появится современная зона для спорта и отдыха

Фото: администрация Кемерова.

На улице Таврической в микрорайоне Плешки началось строительство современной игровой и спортивной зоны. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик уже приступил к первому этапу: сейчас на участке идут земляные работы, рабочие готовят щебеночное основание и устанавливают поребрики. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На площадке планируют установить не только игровые модули для детей, но и оборудование для занятий воркаутом, а также обустроить поле для игры в футбол. Для безопасности здесь уложат специальное резиновое покрытие, установят скамейки и урны.

Все работы должны быть полностью завершены до конца августа этого года.

