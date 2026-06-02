НовостиОбщество2 июня 2026 6:06

В кемеровском аэропорту сменилось руководство

Кемеровский аэропорт возглавил новый генеральный директор Василий Пак
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба аэропорта Кемерова.

С сегодняшнего дня, 2 июня, генеральным директором аэропорта Кемерова официально назначен Василий Пак.

Как сообщили в пресс-службе холдинга «Новапорт», к которому относится аэропорт, ранее он занимал в авиаузле должность технического директора.

Василий Пак - коренной кузбассовец, он окончил КузГТУ по специальности «Строительство». Свою карьеру в холдинге новый руководитель начал еще в 2016 году: за десять лет он прошел путь от начальника участка в отделе эксплуатации наземных сооружений до первого лица аэропорта.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.