В кемеровском аэропорту сменилось руководство

С сегодняшнего дня, 2 июня, генеральным директором аэропорта Кемерова официально назначен Василий Пак.

Как сообщили в пресс-службе холдинга «Новапорт», к которому относится аэропорт, ранее он занимал в авиаузле должность технического директора.

Василий Пак - коренной кузбассовец, он окончил КузГТУ по специальности «Строительство». Свою карьеру в холдинге новый руководитель начал еще в 2016 году: за десять лет он прошел путь от начальника участка в отделе эксплуатации наземных сооружений до первого лица аэропорта.

