Более 15 тысяч подростков в Кузбассе ищут работу этим летом

В Кузбассе резко выросло число соискателей среди подростков от 14 до 18 лет.

По данным исследования hh.ru, сейчас в регионе активно более 15 тысяч резюме от юных кузбассовцев - это 6% от всей базы анкет. По количеству молодежи, желающей трудоустроиться, область заняла четвертое место в Сибири, уступив лишь Новосибирску, Иркутску и Красноярску.

Самыми востребованными вакансиями у молодежи стали позиции официантов и бариста (11% запросов), упаковщиков (8%) и разнорабочих (6%).

Интересно, что вопреки моде на онлайн, 94% ребят ищут реальную занятость в офисах или на производстве, и только 14% рассматривают удаленный формат. При этом треть молодых людей готовы к любым предложениям, доступным без опыта, проявляя завидную гибкость в выборе первой профессии.

