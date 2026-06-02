Сибирячка похудела на 50 кг и стала успешным блогером. Фото: соцсети героини публикации.

Мария Хоменок из Новосибирска похудела со 143 до 92 килограммов. Ее путь к преображению включал бариатрическую операцию, уколы и внутреннюю борьбу. Об этом она рассказала «Горсайту».

Мария обратилась за помощью к эндокринологу. Сначала она не планировала операцию или уколы, но постепенно меняла свой образ жизни. Она начала считать калории и пить больше воды. Благодаря этому и медикаментозной поддержке, за полгода ей удалось сбросить 11 килограммов.

Постепенно Мария поняла, какие специалисты могут ей помочь. Самым сложным испытанием стал выход из дома. Из-за большого веса и постоянной занятости ей было трудно появляться на людях.

Она добавила в свою жизнь физическую активность. Были срывы, но Мария продолжала. Чем больше вес, тем сложнее становились тренировки. Она чувствовала, что несет на себе «двоих человек».

Сначала Мария гуляла и делала зарядку, а потом начала заниматься танцами. Полгода назад она решилась на бариатрическую операцию по квоте. У нее диагностировали сахарный диабет, и процедура уменьшила размер желудка. Операция была сложной, но за 7-10 дней Мария сбросила около 10 килограммов.

Со временем она осознала масштаб перемен. Изменилось не только ее тело, но и внешность. Окружающие стали смотреть на нее по-другому.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.